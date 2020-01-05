عضو كتلة الوفاء للمقاومة : ترامب وقع بيده وثيقة اخراج واشنطن من المنطقة

2020/01/05 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب في البرلمان اللبناني، الأميركيين من العواقب الوخيمة لأخطائهم وخطاياهم الإستراتيجية....

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