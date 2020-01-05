2020/01/05 | 14:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من اختراق هواتف العراقيين بسبب ثغرة في الشركات المزودة لخدمات الجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من اختراق هواتف العراقيين بسبب ثغرة في الشركات المزودة لخدمات الجوال) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من اختراق هواتف العراقيين بسبب ثغرة في الشركات المزودة لخدمات الجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).