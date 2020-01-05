أرقام قياسية.. الصادرات التركية تتجاوز 180 مليار دولار عام 2019

2020/01/05 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، الجمعة، إن صادرات بلادها ارتفعت بنسبة 2.04% على أساس سنوي وسجلت رقما قياسيا عام 2019.

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