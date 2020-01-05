الخارجية الإيرانية: اليوم اجتماع هام بشأن الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية

2020/01/05 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن اجتماعا هاما سيعقد الليلة، لبحث الخطوة الخامسة بشأن تقليص التزامات طهران النووية.

وذكر موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار طهران أمس السبت، لم يحمل أي رسالة من واشنطن حول رفع العقوبات عن إيران مقابل عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

يتبع..

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