2020/01/05 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد، أن الحراك البرلماني بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: الحراك البرلماني لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: الحراك البرلماني لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).