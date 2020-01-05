مقرب من الصدر: لن نرشح أحدا لرئاسة الوزراء ولن نصوت على أحد

2020/01/05 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل الخلافات بين الكتل والقوى السياسية على ترشيح شخصية لرئاسة مجلس الوزراء.

حيث أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن تحالف سائرون لم يرشح أحدا لرئاسة الحكومة المقبلة ولن يصوت على أي مرشح تقدمه الأحزاب، لافتا الى ان العراق سينزلق الى الأسوء اذا لم يتم تدارك الامر بأسرع وقت ممكن.

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