العراق يستدعي سفير الولايات المتحدة وبيان مرتقب للخارجية

2020/01/05 | 14:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر في وزارة الخارجية، ان الوزارة أستدعت السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، بناء على توجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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