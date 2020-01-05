2020/01/05 | 15:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يغرد على تويتر ، اليوم الأحد، إن واشنطن انتهكت السيادة العراقية بغارة جوية استهدفت قيادات في الحشد الشعبي وفي مقدمتهم ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد يعبر عن سوء حقيقي تجاه قادة قاتلوا اعتى التنظيمات الارهابية في العالم أخطأت امريكا بهذه الفعلة الشنيعة رحم الله الشهداء الأبطال والهم أهلهم الصبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: الغارة الجوية على قيادات الحشد الشعبي هي انتهاك لسيادة العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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