2020/01/05 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حدث صباح اليوم الاحد، صدامات بين متظاهري محافظة ذي قار ومشيعون حاولوا مرور مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس الإيرانيقاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ساحة الحبوبي معقل المعتصمين والمحتجين.صدامات واصابات أفاد مصدر طبي، اليوم الاحد بأن حصيلة احداث التوتر الذي حصل خلال التشييع الرمزي الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نعش” رمزي لسليماني والمهندس ينتهي بنكبة بـ”متظاهري” ذي قار والشرطة تتدخل(فيديوهات)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نعش” رمزي لسليماني والمهندس ينتهي بنكبة بـ”متظاهري” ذي قار والشرطة تتدخل(فيديوهات)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).