نائب: حكومة تصريف الاعمال تستطيع إخراج القوات الامريكية من العراق

2020/01/05 | 15:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن ائتلاف النصر حسين العقابي، اليوم الاحد، ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تخرج القوات الامريكية من العراق، داعيا البرلمان الى منح الحكومة الصلاحية الكاملة لمعالجة الوجود الاجنبي.

وقال العقابي في تصريح لـ "الغد برس"، ان "الموقف يجب ان يكون حازما من قبل الحكومة العراقية وهو من اختصاص الحكومة ومجلس النواب داعم لها في هذا الموقف لإخراج القوات الاجنبية من العراق".

واضاف، ان "العراق ليس لديه اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة الامريكية وانما لدينا وجود اجنبي داخل الاراضي العراقية وهذا الوجود جاء بناء على دعوة الحكومة العراقية"، مشيراً الى انه "على السلطة التنفيذية في العراق انهاء الوجود لانه يسبب مشاكل كبيرة".

واشار الى ان "حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تخرج القوات الامريكية من العراق والبرلمان يجب ان يتخذ موقفا بخصوص هذه الجزئية ويعطي الصلاحية الكاملة الى الحكومة في معالجة الوجود الاجنبي".

وتساءل العقابي، ان "مجلس النواب ان لم يستطع عقد جلسة برلمانية في هذا الوقت العصيب ولم يكن موحدا ازاء التحديات والانتهاك الصارخ للسيادة العراقية فمتى يلتئم".

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