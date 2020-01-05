كتلة بدر: عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان وبعض الكتل تعرضت لضغوط خارجية

2020/01/05 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال النائب عن كتلة بدر البرلمانية حامد الموسوي، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان اليوم المخصصة لاصدار قرار يتعلق بالوجود الاميركي في العراق.وقال الموسوي لـ "كلكامش برس"، ان" مجلس النواب يعقد اليوم جلسة استثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي طلب رسميا لعقد الجلسة باعتبار ان هناك حادث كبير في العراق لاختيال مباشر وانتهاك مباشر للسيادة العراقية، منوها" يجب علينا الاصطفاف لقول كلمة واحدة باننا لانقبل بانتهاك السيادة العراقية".واضاف، ان" هناك بعض الكتل السياسية تعرضت الى ضغوط خارجية لمنعها من حضور جلسة اليوم وهذا مخجل وحضور اغلب الكتل الشيعية جعل من البرلمان منقسم على نفسه وهي رسالة سلبية".واشار الى، ان" الحكومة ماضية في اصدار قرار لخروج القوات الامريكية من العراق وهذا الحديث اكده رئيس الوزراء برسالة مباشرة يقول بصريح العبارة كل العلاقات العسكرية بين العراق والولايات المتحدة توقفت وان القوات الامريكية على الارض تتعامل كانها قوة احتلال وهذا نقلا عن رئيس الوزراء فهي لا تسمع الى الحكومة العراقية ولا تعمل ضمن العمليات المشتركة واكد رئيس الوزراء ان هناك اجماع من قبل مجلس الامن الوطني العراقي بضرورة اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية لان وجودها خطر وهي ماضية في استخدام العراق ساحة لتصفية حساباتها مع ايران وبالتالي نرفض وعلى مجلس النواب ان يكون له موقف الفصل رئيس الوزراء يريد قرار من مجلس النواب لدعم قراره بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".

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