جلسة طارئة للبرلمان تتعلق بالوجود الأميركي وغياب للنواب الكرد والسنة

2020/01/05 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مراسل "كلكامش برس"، في مجلس النواب، اليوم الاحد، ان هناك غيابا واضحا للنواب الكرد والسنة عن جلسة البرلمان الطارئة المؤمل انعقادها اليوم والتي تتعلق باتخاذ قرار بشأن الوجود الاميركي في العراق.واوضح مراسلنا، ان" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل قبل قليل الى مجلس النواب وعقد فور وصوله اجتماعا مع نائبه الاول حسن الكعبي وبعض قادة الكتل السياسية.وتابع، ان" النواب الكرد والسنة لم يسجل لهم حضورا الى مبنى البرلمان مقارنة بباقي النواب الذين تحشدوا للحضور بغية تمرير القرار النيابي الخاص بالوجود الاميركي في العراق ".

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