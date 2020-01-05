اكثر من 160 صوتا لتمرير قانون اخراج القوات الاميركية

2020/01/05 | 15:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح استعداده لتمرير قانون اخراج القوات الأميركية من العراق وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مبينا وجود اغلبية بأكثر من 160 صوتا لتمرير ...

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