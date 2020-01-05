2020/01/05 | 15:09 - المصدر: الغد برس

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شرطة ذي قار تستولي على مقر للحشد الشعبي وقائدها يؤكد: لا مقرات له

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شرطة ذي قار تستولي على مقر للحشد الشعبي وقائدها يؤكد: لا مقرات لهم في المحافظة

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