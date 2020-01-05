إيران تشتكي اغتيال سليماني لدى مجلس الأمن الدولي

2020/01/05 | 15:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، إن إيران تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وذكر موسوي، في مؤتمر صحفي، "بدأت وزارة الشؤون الخارجية بالفعل تدابير سياسية وقانونية ودولية، بما في ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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