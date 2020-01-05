2020/01/05 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة اليوم الاحد عن إفصاح رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا عن ذمَّته الماليَّة، مُؤكِّدةً تلقِّيها استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به لعام 2020.الدائرة أشارت في بيان تلقت المستقلة، إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا سيادة القاضي (مدحت المحمود) للعام الجاري.وكانت الهيأة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: رئيس المحكمة الاتحادية العليا يكشف عن ذمته المالية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: رئيس المحكمة الاتحادية العليا يكشف عن ذمته المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).