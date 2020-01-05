صادقون تستنكر موقف الخارجية من عملية الاغتيال: نعتذر لتصويتنا على الحكيم

2020/01/05 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استنكرت كتلة صادقون النيابية، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، موقف وزارة الخارجية العراقية من عملية ا...





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