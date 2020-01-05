عبد المهدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

2020/01/05 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استنكرت كتلة صادقون النيابية، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، موقف وزارة الخارجية العراقية من عملية اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مقدمين اعتذارهم للشعب العراقي تصويتهم

بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، إذا لم يصدر مجلس النواب القرار المطلوب أمام الانتهاكات والاعتداءات الأمريكية فلا قيمة لأي جلسات.

وقال الخزعلي في تغريدة على منصة "تويتر"، ت

بغداد اليوم-بغداد

اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد (5 كانون الثاني 2019) مع عدد من قادة الكتل النيابية بحضور نائبه الأول، حسن الكعبي.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، عقب وصوله للبرلمان، اجتمع بالنائب الاول حسن

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