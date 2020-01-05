القضاء اللبناني يوقف زوج نانسي عجرم في حادث قتله مقتحم منزله

2020/01/05 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهلية في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأفادت مصادر حقوقية أن توقيف الهاشم قرار طبيعي الى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، علما ان نانسي تعرضت لإصابات طفيفة.

وكان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق ان اطلاق الهاشم النار حصل بعدما اقتحم اللص غرفة بنات عجرم.

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