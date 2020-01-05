2020/01/05 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم الاحد، ان المشاورات مستمرة مع القوى السياسية للخروح بقرار موحد بشان التواجد الاميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: المشاورات مستمرة للخروح بقرار موحد بشأن التواجد الاميركي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: المشاورات مستمرة للخروح بقرار موحد بشأن التواجد الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).