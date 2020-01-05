صادقون: نعتذر للشعب العراقي لتصويتنا على وزير الخارجية لمواقفه

2020/01/05 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… استنكرت كتلة صادقون النيابية، الاحد، موقف وزارة الخارجية إزاء جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني، فيما قدمت الاعتذار للشعب العراقي لتصويتها على وزير الخارجية.وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم “نستنكر باشد العبارات تجاه موقف وزارة الخارجية متمثلة بوزيرها حمد علي […]

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