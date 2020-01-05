كتلة نيابية للشعب العراقي لتصويتنا على وزير الخارجية

2020/01/05 | 15:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت كتلة صادقون النيابية، الاحد، موقف وزارة الخارجية إزاء جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني، فيما قدمت الاعتذار للشعب العراقي لتصويتها على […]

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