2020/01/05 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التلفزيون الرسمي الإيراني: 80 مليون دولار اميركي مكافئة لمن يأتي برأس الرئيس الاميركي دونالد ترمب

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