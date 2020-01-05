2020/01/05 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” على نسخة من مقترح قرار البرلمان، الذي من المفترض التصويت عليه داخل المجلس، رداً على العملية الأمريكية الأخيرة، واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وجاء في نص القرار: “قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على صيغة قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على صيغة قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).