طالبان تدخل على الخط.. تنعى سليماني وتهدد أميركا

2020/01/05 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نددت حركة “طالبان” الأفغانية في بيان بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني محذرة الولايات المتحدة من عواقب ما وصفته بـ “المغامرة الأميركية”.وجاء في البيان “لقد أُبلغنا بحزن شديد أن الجنرال قاسم سليماني قتل في هجوم شنته القوات الأميركية الهمجية”.وأضاف: “تؤكد إمارة أفغانستان الاستمرار في مواجهة الوحشية والاحتلال الأميركي”.واعتبرت طالبان أن […]

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