الأكراد والسنة قاطعوا جلسة تصويت على قانون سحب القوات الأميركية من العراق

2020/01/05 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ذكرت مصادر برلمانية عراقية في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، أن نوابا من الأكراد والسنة قاطعوا الأحد جلسة تصويت على مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من العراق.وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن “الكتل الكردستانية لن تشارك في جلسة اليوم (الأحد) لمجلس النواب العراقي، وعلى حد […]

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