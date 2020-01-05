تقرير يكشف عن ادلاء قيس الخزعلي بأعترافات للقوات الأمريكية

2020/01/05 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..رغم اعتبار زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أحد المقربين لطهران، التي طالما أمدت ميليشياته بالسلاح والتدريب، فإن التحقيقات الأميركية خلال فترة اعتقال الخزعلي قبل سنوات تكشف حقائق صادمة ومغايرة عن صديق إيران المقرب.الخزعلي الذي اعتقل في 2007 على يد القوات الأميركية، كشف عن تفاصيل ومعلومات هامة عن عملية تدريب الميليشيات […]

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