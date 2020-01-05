إيران: الساعات المقبلة ستشهد اعلان جديد لتخفيض التزاماتنا النووية

2020/01/05 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عقد اجتماع هام في طهران مساء اليوم، لبحث اتخاذ الخطوة الخامسة في تقليص إيران تعهداتها في الاتفاق النووي.

وقال "اليوم سوف يعقد اجتماع هام في طهران لبحث اتخاذ الخطوة الخامسة في تقليص إيران تعهداتها في الاتفاق النووي".

وأردف "بعد أن ترفع أمريكا كل العقوبات وأن نصفي الحسابات فيما بيننا ربما يكون هناك تواصل مع واشنطن".

وأكد موسوي "إيران لا تقوم بأي مفاوضات تحت الضغط، ولا تقوم بأي مباحثات مع أي طرف خارج إطار 5+1".

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