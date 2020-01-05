مصدر: عدد النواب المتواجدين في البرلمان اقل من 90 نائبا

2020/01/05 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر نيابي، اليوم الاحد، بأن عدد النواب المتواجدين في البرلمان 90 نائبا فقط.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "عدد النواب المتواجدين في البرلمان 90 نائبا فقط".

يذكر ان مصدر قد اكد لـ"الغد برس" في وقت سابق من اليوم الاحد، عدم حضور النواب الكرد والسنة الى جلسة اليوم.

يذكر ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعا يوم اول امس الجمعة الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات الغارة الامريكية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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