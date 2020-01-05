عبد المهدي يقيم مجلس عزاء على روح سليماني والمهندس في قصر ضيافة رئاسة الوزراء

2020/01/05 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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