ترامب يتخبط.. امريكا تأخذ وعود ايران على محمل الجد

2020/01/05 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

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