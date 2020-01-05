من جديد فائق الشيخ علي يثير التعجب والاستغراب في تويتر؟!!

2020/01/05 | 16:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، في تغريدة غامضة إن الغارة التي ضربت قضاء التاجي شمالي بغداد ذهب فيها أشخاص لا تتوقعون من سيكونون.

وذكر الشيخ علي في تغريدة تابعتها يس عراق، بالجلفي، شو غارة أول أمس صارت صنطة؟! لا الحكومة العراقية تقول لكم مَنْ الذي راح فيها، ولا إيران؟!، زي...

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