رصد مركبات تحمل

2020/01/05 | 16:39 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد موقع قناة السي ان ان الامريكي، أن القوات الأميركية، رصدت تحركا لمركبات نحمل صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد غربي الانبار

وذكر الموقع نقلاً عن مصدر أميركي، رصدنا تحرك مركبات تحمل صواريخ غراد وقطع عسكرية بأتجاه قاعدة عين الاسد في العراق

تجدر الإشارة الى ان ثلاثة صواريخ سقطت بالق...

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