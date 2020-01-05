2020/01/05 | 16:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انسحاب القوات الأمنية المسيطرة على مقر الحشد الشعبي في الناصرية

اخبار مباشرة

انسحاب القوات الأمنية المسيطرة على مقر الحشد الشعبي في الناصرية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب القوات الأمنية المسيطرة على مقر الحشد الشعبي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب القوات الأمنية المسيطرة على مقر الحشد الشعبي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).