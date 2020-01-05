2020/01/05 | 16:41 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي يقرأ رسالته امام البرلمان بشأن علاقة العراق مع الولايا

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عبد المهدي يقرأ رسالته امام البرلمان بشأن علاقة العراق مع الولايات المتحدة

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