2020/01/05 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الحكومة حافظت على تعهداتها وفتحت المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الحكومة حافظت على تعهداتها وفتحت المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).