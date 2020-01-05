جلسة استثنائية للبرلمان للرد على حادثة المطار وهتافات للنواب ضد أميركا وإسرائيل.. فيديو

2020/01/05 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قاعة مجلس النواب، اليوم الاحد، وقبيل انعقاد الجلسة الطارئة المخصصة لاصدار قرار يتعلق بالوجود الامريكي في العراق، هتافات لعدد من اعضاء المجلس ضد اميركا واسرائيل نص القرار الذي تسعى الكتل التصويت عليه خلال جلسة اليوم، 5 كانون الثاني 2020: “قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة […]

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