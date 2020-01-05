زوج الفنانة نانسي عجرم يقتل لصاً مسلحاً اقتحم منزلها وغرفة بناتها

2020/01/05 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم لحادث صادم فجر الأحد، بعدما حاول شاب سوري الجنسية اقتحام مسكنها بهدف السرقة.وأظهرت كاميرات المراقبة في منزل نانسي عجرم لحظة دخول السارق إلى المنزل، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم.لاسيما بعد ان اقتحم غرفة البنات ولم تثنه محاولات الردع والاغراء بالمال […]

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