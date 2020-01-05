2020/01/05 | 16:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يبحث إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يبحث إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يبحث إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).