2020/01/05 | 17:12 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله : المقاومون العراقيون لن يبقوا جنديا أمريكيا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله : المقاومون العراقيون لن يبقوا جنديا أمريكيا في العراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله : المقاومون العراقيون لن يبقوا جنديا أمريكيا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).