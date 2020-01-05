2020/01/05 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ يبغداديتابع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي: اطالب بحسم ملف الحكومة مقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي: اطالب بحسم ملف الحكومة مقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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