2020/01/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين " مانيفيست " تصحيح مفاهيم خاطئة حول الكرد السوريين ( ٢-;- ) أولا - المفاهيم الخاطئة على الصعيد الوطني ١-;- - هناك تجاهل رسمي مزمن للكرد وجودا وحقوقا ، ثم إجراءات عملية ، من إحصاء استثنائي لاهداف عنصرية ، وتجريد من حق المواطنة ، وحزام في خدمة تغيير التركيب الديموغرافي لقوننة ذلك التجاهل ، فتاريخ سوريا المدون منذ......

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