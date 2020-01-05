2020/01/05 | 18:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر : يجب إلغاء الاتفاقية الامنية وغلق سفارة واشنطن وقواعدها فوراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : يجب إلغاء الاتفاقية الامنية وغلق سفارة واشنطن وقواعدها فوراً) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : يجب إلغاء الاتفاقية الامنية وغلق سفارة واشنطن وقواعدها فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).