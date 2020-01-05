البرلمان يوافق على قرار يلزم الحكومة اخراج القوات الاميركية من العراق

2020/01/05 | 18:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ص القرار الخاص باخراج القوات الاميركية من العراق الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

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