مقاومة دولية وتهديد.. الصدر يخاطب البرلمان عبر تويتر ويحذر: سيكون لنا تصرف أكبر

2020/01/05 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، فصائل المقاومة المسلحة للاجتماع تحت لواء مقاومة دولية ضد الولايات المتحدة.وطالب الصدر في رسالة وجهها الى مجلس النواب عبر تغريدة له بمنصة تويتر، انه يعلن ما يلي: اولاً: الغاء الاتفاقية الأمنية فوراً، وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة ثانياً: غلق سفارة الشر الامريكية فوراً ثالثاً: غلق القواعد الامريكية […]

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