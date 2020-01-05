صدور امر قبض بحق رئيس اتحاد الكرة ونائبه

2020/01/05 | 18:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الرصافة، امر قبض بحق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بتهمة التلاعب بالاوراق الاساسية للنظام الاساسي لاتحاد الكرة.وبحسب معلومات مصدر قضائي، […]

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