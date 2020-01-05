2020/01/05 | 18:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة … إضرام النيران بمبنى هيئة الحشد الشعبي في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة … إضرام النيران بمبنى هيئة الحشد الشعبي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة … إضرام النيران بمبنى هيئة الحشد الشعبي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).