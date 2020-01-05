2020/01/05 | 18:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، جلسة مجلس النواب الاستثنائية بشأن اخراج القوات الاجنبية بــ"تهي بهي".

وقال الشيخ علي في تغريدة على تويتر وتابعتها "الغد برس" إن "جلسة مجلس النواب الآن بالعامية العراقية: تَهَي پَهَي!".

واضاف "بالمعايير القانونية: لا تعني شيئاً وليست ذات أثر قانوني أو سياسي".

وبين "بالمعنى السياسي: استعراض فارغ وتهديدات جوفاء لمنفعلين ينعون أنفسهم للعالم".

واستطرد "حضور مهين ومسيء بحق هذه المؤسسة المهمة، إلى بعض النواب والنائبات: بابا إثگلوا إشويه!".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي يعلق على جلسة البرلمان: تهي بهي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي يعلق على جلسة البرلمان: تهي بهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).