بالصور .. الاولمبي يكثف من تحضيراته في بانكوك تأهباً للقاء استراليا

2020/01/05 | 18:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديواصل منتخبنا الاولمبي مرانه في العاصمة التايلندية بانكوك ، استعدادا لمواجهة المنتخب الاسترالي ظهر الاربعاء المقبل في افتتاح نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما .وعلمت "كلكامش برس"، ان المدرب عبد الغني شهد ، استبعد اليوم الاحد، اللاعب احمد سرتيب لاسباب فنية ، رغم التحاقه بالبعثة قبل 3 ايام . يذكر ان المنتخب الاسترالي الذي سيواجه منتخبنا الاولمبي تعادل مع نظيره الكوري الجنوبي (1-1) في مباراة ودية اخيرة قبل مواجهة اسود الرافدين في افتتاح مباريات المجموعة الاولى التي تضم ايضا تايلند المستضيفة والبحرين .

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