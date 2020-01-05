شاهد لحظة تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأميركية من البلاد

2020/01/05 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، على قرار يلزم الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في البلاد....

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